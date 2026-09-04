Fenerbahçe, stoper Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini karşılıklı feshetti, oyuncuya teşekkür etti
Fenerbahçe, 30 yaşındaki stoper Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Kulüp, 2023-24 sezonu devre arasında kadroya katılan oyuncuya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.
FENERBAHÇE, 30 yaşındaki stoper Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
"2023-24 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Çağlar Söyüncü'ye kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, stoper Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini karşılıklı feshetti, oyuncuya teşekkür etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?