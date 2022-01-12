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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi - Son Dakika

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi

12.01.2022 13:37
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ın getirildiği duyuruldu.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ın getirildiği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra, sezonun kalan dönemi ve yeni sezon planlamaları kapsamında belirlenen teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başlandığı kaydedildi.

Görüşülen teknik direktör adaylarının sezon sonu itibarıyla göreve başlama talebinde bulundukları aktarılarak, "Öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezon takımımızı çalıştıracak teknik direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine, yeni sezon itibarıyla başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir. 2022-2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-2022 sezonunun kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir. Bu konudaki açıklamalar da önümüzdeki dönemde yapılacaktır." denildi.

Söz konusu gelişmeler üzerine İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar göreve getirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İçerisinde bulunduğumuz sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda da hedefleri yolunda mücadelesine devam eden futbol A takımımız için yarım sezonluk bir planlama yapılmıştır. Bu geçiş döneminde camiamızın önemli değerlerinden biri olan, kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş İsmail Kartal ile temasa geçilmiştir. 2014-2015 sezonunda da futbol takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır."

Açıklama, "Söz konusu Fenerbahçe olduğunda her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgulayan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an, hatta takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan, Fenerbahçe'mizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Hocamızın sorumluluk bilinci ile üstlendiği bu görevinde yönetimimiz, futbolcularımız ve camiamızla birbirimize destek olarak, bir aile bilinciyle hareket edeceğimizi vurguluyor, taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımımızın ve kulübümüzün yanında olacağına inanıyoruz." cümleleriyle tamamlandı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi

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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi - Son Dakika Spor


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