Fenerbahçe taktik çalıştı - Son Dakika
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Fenerbahçe taktik çalıştı

03.07.2022 21:30
Fenerbahçe taktik çalıştı

Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taktik çalıştı - Son Dakika

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