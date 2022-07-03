Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taktik çalıştı - Son Dakika

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