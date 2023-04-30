Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğrayan adam yaşadığı süreci anlattı! Arabasında 80 bin liralık hasar var - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğrayan adam yaşadığı süreci anlattı! Arabasında 80 bin liralık hasar var

30.04.2023 10:21

Fenerbahçe-İstanbulspor maçının ardından otomobili ile Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünden ilerlerken taraftarların saldırısına uğrayan Vedat Salman yaşadıklarını anlattı. Otomobilinde 80 bin liralık zarar olduğunu belirten Salman, "Maç olduğundan haberim bile yoktu. Ellerinde içki şişeleriyle dolaşan bir grup camımıza yaklaşıp darbe vurdu, ben de bağırarak tepki gösterdim ve sözlü tartışmaya girdik. Daha sonra arabanın camını çerçevesini indirdiler." dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor 3-3 berabere kaldığı gece maçın bitmesinin ardından arkadaşı ile beraber Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünde aracıyla seyrederken taraftarların saldırısına uğrayan Vedat Salman, yaşadıklarını anlattı.

"TRAFİK OLMAYAN BİR YERDEN EVE DÖNELİM DEDİK"

Salman yaptığı açıklamada, "İş çıkışı arkadaşımla beraber sahile gittik. Bir iki saat sahilde oturduktan sonra geri döndük. Trafik olmayan bir yerden eve dönelim dedik, bu yüzden stadın önündeki yolu kullandık" dedi.

"ARABANIN CAMINI ÇERÇEVESİNİ İNDİRDİLER"

Sahanın etrafında taraftar kalabalığı gördüğünü söyleyen Salman, "Maç olduğundan haberim bile yoktu. Ellerinde içki şişeleriyle dolaşan bir grup camımıza yaklaşıp darbe vurdu, ben de bağırarak tepki gösterdim ve sözlü tartışmaya girdik. Daha sonra arabanın camını çerçevesini indirdiler" şeklinde yaşadıklarını anlattı.

"ŞİKAYETÇİYİM VE DARP RAPORU DA ALDIM"

Uğradığı saldırının ardından otomobilinde 80 bin liralık zarar olduğunu belirten Salman, "Duyarlı taraftarlar etrafta olmasaydı daha neler olurdu bilmiyorum. Ağzımız yüzümüz kan içinde kaldığında önümdeki araç yolu açtı, etraftaki taraftarlar saldırganlara tepki gösterdi. Şikayetçiyim ve darp raporu da aldım, mahkeme sürecinin takipçisi olacağım" diye konuştu.

YORUMLAR
500

Fenerbahçe Ülker, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğrayan adam yaşadığı süreci anlattı! Arabasında 80 bin liralık hasar var - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Esra Dermancıoğlu, bir kadınla imam nikahı kıydığı konuşulan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahı yaptı
10:16 Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğrayan adam yaşadığı süreci anlattı! Arabasında 80 bin liralık hasar var
10:14 Silahlı saldırıda öldürülen MHP'li eski il yöneticisiyle ilgili afiş iddiasına İYİ Parti'den yanıt gecikmedi
10:07 Fenerbahçe taraftarının saldırdığı adam yaşadıklarını anlattı! Arabasında 80 bin liralık hasar var
09:50 Rıdvan Dilmen Sivasspor maçı sonrası Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi: Fenerbahçe son 3 senede herkesden önde
09:39 Rıdvan Dilmen'den Sivasspor maçı sonrası bomba Jorge Jesus tespiti: Bilmediği için böyle
09:34 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz omzundan ameliyat geçirdi, 1 ay setlerden uzak kalacak
09:32 Dilan Çiçek Deniz omzundan ameliyat oldu, 1 ay setlerden uzak kalacak
09:19 "Rahmetli babalarını ziyaret etmiştim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Haluk Bayraktar'dan geldi: Babamız size dava açmıştı
09:12 Arzum Onan ile son günlerde boşanma haberleri çıkan Mehmet Aslantuğ'dan ilk yorum geldi: Her şey için minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2023 10:48:44. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğrayan adam yaşadığı süreci anlattı! Arabasında 80 bin liralık hasar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement