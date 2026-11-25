Fenerbahçe Tarfin, Barcelona'yı deplasmanda 83-77 mağlup edip 9. galibiyetine ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa Ligi 14. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Barcelona'yı 83-77 mağlup etti. Shavon Shields'ın 26 sayısıyla öne çıktığı mücadelede Fenerbahçe Tarfin 9. galibiyetine ulaşırken Barcelona 6. yenilgisini aldı.
Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'yı 83-77 yendi.
Palau Blaugrana'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 28-21 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına da 45-39 üstün girdi.
Fenerbahçe Tarfin, ikinci devrede skor üstünlüğünü ele geçirmeyi başardı. Üçüncü periyodu 61-53 geride bitiren konuk takım, etkili hücum ettiği son çeyreğe 16-1'lik seriyle girerek mücadeleyi 83-77 kazandı.
Shavon Shields, 26 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Barcelona'da Stanley Umude'nin 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin, 9. galibiyetini aldı. Barcelona ise 6. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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