Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de galibiyet alamadığı Dubai Basketbol'u konuk edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de galibiyet alamadığı Dubai Basketbol'u konuk edecek

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Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Dubai Basketbol'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, geçen sezon iki kez karşılaştığı rakibine Avrupa Ligi'nde henüz galibiyet alamadı.

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında yarın Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Sezonun ilk maçında Virtus Bologna'yı 78-68 yenen sarı-lacivertli ekip, sonraki karşılaşmada da Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti.

Dubai Basketbol ise ilk haftada Real Madrid'i 78-77 yendikten sonra ikinci maçında Barcelona karşısında 94-87'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Dubai Basketbol'a karşı galibiyeti yok

Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nde Dubai Basketbol'a karşı galibiyet elde edemedi.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde yer almaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisiyle iki kez karşılaşan sarı-lacivertliler, iç sahadaki maçı 93-69, deplasmanda oynadığı müsabakayı ise 92-81 kaybetti.

Öte yandan Fenerbahçe Tarfin, sezon öncesi oynanan Avrupa Ligi Süper Kupa'nın üçüncülük maçında Dubai Basketbol'u 85-77 yendi.

Kaynak: AA
FenerbahçeBasketbolDubaiSporSon Dakika

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