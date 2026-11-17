Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de LDLC ASVEL'i 115-81 yenerek 8. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında LDLC ASVEL'i 115-81 yendi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde 8. galibiyetine ulaşırken 7 iç saha maçını da kazandı; ASVEL'in yenilgisi ise 8 oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Alberto Baena (İspanya), Saulius Racys (Litvanya)
Fenerbahçe Tarfin: Larkin 25, Juzang 15, Forrest 7, Shields 8, Sertaç Şanlı 6, Powell 8, Horton Tucker 11, Baldwin 7, Clyburn 7, Sargiunas 8, Bingham 8, Melih Mahmutoğlu 5
LDLC ASVEL: Waters 3, Besson, Sestina 5, Gach 8, Dossou-Yovo 19, Fodzo Dada 12, Washington 9, Massa 11, Jackson 14, Lighty, Bassoumba
1. Periyot: 32-12
Devre: 54-39
3. Periyot: 89-61
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Fransa ekibi LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 iç saha maçını da kazanmayı başardı.
LDLC ASVEL ise Avrupa Ligi'nde 8. yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe Tarfin, yüksek şut yüzdesi yakaladığı ve dış atışlardan 6 isabet bulduğu ilk periyodu 32-12 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte kenardan gelen oyunculardan önemli skor katkısı alan sarı-lacivertli takım, 16. dakikada farkı 25'e kadar çıkardı: 49-24. Çabuk toparlanan Fransa temsilcisi, 9-0'lık seri yakaladığı kalan bölümde 15 sayı kaydederken, sarı-lacivertlilerin 5 sayı atmasına izin verdi. Fenerbahçe Tarfin, soyunma odasına 54-39 önde gitti.
Üçüncü periyoda 12-0'lık seriyle müthiş bir başlangıç yapan ve yıldız oyuncusu Larkin ile 5'i dış atışlardan olmak üzere 20 sayı bulan Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 34'e çıkardı: 79-45. Sarı-lacivertli takım, bu çeyreği 89-61 üstün bitirdi.
Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyerek farkı yeniden açan Fenerbahçe, baştan sona üstün bir performans sergilediği ve 12 oyuncusunun da skor ürettiği karşılaşmayı 115-81 kazandı.
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