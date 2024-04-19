Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Bugüne kadar penaltı kaçıran oyuncular, en az penaltı kaçıran oyunculardı' - Son Dakika
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Bugüne kadar penaltı kaçıran oyuncular, en az penaltı kaçıran oyunculardı'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçında oyuncuların 2. golü bulamamanın stresini yaşadığını belirterek, turu geçmek adına her şeyi hak ettiklerini söyledi. Kartal, penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elenmelerinin üzücü olduğunu ifade etti.

19.04.2024 01:52
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçında oyuncuların 2. golü bulamamanın stresini yaşadığına dikkat çekerek, "Turu geçmek adına her şeyi çok hak etmiştik. Bugüne kadar penaltı kaçıran oyuncular, en az penaltı kaçıran oyunculardı" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Yunan temsilcisi Olympiakos'a penaltı atışları sonunda kaybederek turnuvaya veda etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İlk yarı iyi futbol oynadıklarını belirten Kartal, "Bugün oyuna çok iyi başladık. İlk devre muhteşem bir Fenerbahçe vardı. Muhteşem taraftar önünde golü de bulduk. İkinci yarı oyun dengelendi. Sonra tempoyu arttırdık sadece 2. golü bulamadık. Oyuncuların turu geçebilmek adına rahatlığı, o golü bulamamanın stresini yaşadık. Uzatmalarda mecburi değişiklikler yaptık. Uzatmalar iki takım adına dengeli geçti. Turu geçmek adına her şeyi çok hak etmiştik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugüne kadar penaltı kaçıran oyuncular, en az penaltı kaçıran oyunculardı. Sadece 2. golü bulamadığımız için turu geçemedik. Taraftarlarımıza karşı mahcup olduk. Her şeye rağmen önümüze bakıyoruz. Ligde devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bugün bazı oyuncular karşılık veremedi"

Müsabakada yapılan değişiklikler ile ilgili Kartal, "Bazen oyuncuları değiştirirsin, hamlelere karşılık bulursunuz. Bazen de istediğiniz verimi alamazsınız. Bugün de bazıları karşılık verdi, bazıları veremedi. Bunlar futbolun içinde olan doğal şeyler" ifadelerini kullandı.

"Mecburi değişiklikler oldu"

Tadic'in vuruş stili ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kartal, "Tadic'in çok fazla şut atma değil de ayak içi plase vuruşları var. Onun kendine göre vuruş stili var. 86. dakikada Fred ile konuştuk uzun zaman sakatlık yaşadı. Uzatmaları da düşünerek yerine daha mücadeleci birini alarak tüm planlarımız buydu. Szymanski'ye kramp girdi, Becao'nun kasığında ağrı oldu. Mecburi değişiklikler oldu" şeklinde konuştu.

"En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçırdı"

Penaltı atışlarını da değerlendiren Kartal, "Bonucci çok kariyerli oyuncu, Cengiz de aynı şekilde. Tadic penaltı atışlarında, kariyerinde kaçırdığı penaltı sayısı çok az. Beni şaşırtan bunlar oldu. En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçıran isimler oldu. Bu kadar mücadele ettik. Bu mücadelenin karşılığında 2. golü atarak turu geçebilmek varken, penaltılarla elenmek üzücü oldu" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Bugüne kadar penaltı kaçıran oyuncular, en az penaltı kaçıran oyunculardı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Bugüne kadar penaltı kaçıran oyuncular, en az penaltı kaçıran oyunculardı' - Son Dakika
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