Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı! - Son Dakika
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Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!

10.04.2022 20:30
Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'la karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırladığı maçta sarı-lacivertli taraftarlar Arda Güler için özel bir pankart açtı. Üzerinde "Arda Güler, Türk Messi" yazan pankart sosyal medyada da taraftardan tam not aldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'la karşılaşıyor. Dev maçı izlemek için Ülker Stadı'nı hınca hınç dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Arda Güler için özel pankart açtı.

"TÜRK MESSİ"

Fenerbahçe'de son haftaların formda yıldızı Arda Güler, Galatasaray maçında oyuna girip gol atması halinde derbi tarihinde fileleri havalandıran en genç futbolcu olacak. Taraftar sahada hayranlıkla izlediği 17 yaşındaki yıldız için tribünde özel bir pankart açtı. "Arda Güler, Türk Messi" yazılı pankart sosyal medyada da taraftar tarafından oldukça ilgi gördü.

Taraftarlar ayakta alkışladı! Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı
Görüntü: Beinsports
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Son Dakika Spor Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı! - Son Dakika


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