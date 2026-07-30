Fenerbahçe Turu Geçti, İsmail Kartal Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Turu Geçti, İsmail Kartal Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe Turu Geçti, İsmail Kartal Açıklamalarda Bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ismail Kartal, Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalıp tura geçtiklerini, maçtan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi maç oldu. Sonuçta turu geçmesini bildik. Bundan ders çıkarmalıyız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak 3. eleme turu oynayamaya hak kazandı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Öncelikle maçı ve turu değerlendiren İsmail Kartal, "Maça iyi hazırlandık. Rakibimiz de iyi hazırlanmış. İlk devre pek iyi oynayamadık. İkinci yarı ise sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Pozisyonlar bulduk. Gol de atabilirdik ama maalesef ikinci golü bir türlü bulamadık. Avrupa'da bu tip maçları oynamak kolay değildir. Rakibimiz de iyi takım. Taraftarlarıyla beraber maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmadılar. Onları da tebrik ediyorum. İyi maç oldu. Sonuçta turu geçmesini bildik. Bundan ders çıkarmalıyız. Neleri doğru, neleri eksik, neleri daha iyi geliştirebiliriz. Bunlar üzerine çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

"Bizim onlara yapacağımız baskıyı onlar bize yaptı"

Takımın rakip yarı alanda zorlanmasının oyuncuların güncel form durumuyla mı alakalı olduğunun sorulması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Güncel form durumuyla alakası olduğunu sanmıyorum. Aynı oyuncular ikinci yarı çok farklı performans ortaya koydu. Rakibin iştahı vardı; bizim onlara yapacağımız baskıyı onlar bize yaptı. İkinci yarı bizim istediğimiz gibi bir oyun ortaya çıktı. Ara ara birkaç dakikalık baskılar da yedik. Bizim için bir test oldu" şeklinde cevap verdi.

"Duran toplara çok önem veriyoruz"

Duran toplara çok çalıştıklarının altını çizen Kartal, "Duran toplara bu sene çok önem veriyoruz. Hem savunma hem de hücumsal anlamda çok çalışıyoruz. Takımın gelişimi için ne yapmamız gerekiyorsa ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu akşam buradan çok güzel dersler çıkardık. Gelişmeye devam edeceğiz. İyi yolda olmaya devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

65 yaşındaki teknik adam, takımın savunmaya yaslanmasıyla ilgili ise, "İlk devre ya iyi konsantre olamadık ya da önde daha fazla top tutabilirdik. İkinci yarı önde daha iyi top tutmaya başladık ve İsmail'in girmesiyle ikili mücadelelerde daha fazla sertleştik" değerlendirmesinde bulundu.

"Talisca çok yoruldu, top tutamayacak duruma geldi"

Anderson Talisca'nın yorgunluğundan dolayı oyundan çıktığını belirten İsmail Kartal, "Talisca çok yoruldu. Top tutamayacak duruma geldi. Onun için hem Oğuz'u hem Musaba'yı alıp, top tutup, bire birlerde etkili olmak, çabuk ve hızlı oyuncularla ikinci, üçüncü golü atmak için bunu denedik. Olmadı. Biz pas yapan, topun bizde kalmasını isteyen bir takımız. Top bizde istediğimiz gibi kalmadı. İstediğimiz gibi topu tutamadığımız için rakibi topun peşinden koşturamadık. Bunun için biz baskı yedik. Eksik olan taraflarımız buydu" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İHA

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Turu Geçti, İsmail Kartal Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti
Menemen’de makilik alanda yangın Menemen'de makilik alanda yangın
Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İsrail basınından Şara analizi Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geldi Artık telefona ihtiyaç kalmayacak WhatsApp'a yıllardır beklenen özellik geldi! Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
Türkiye’den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri Türkiye'den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri?
5 gecelik sessizlik bitti İran füzeleri ateşledi, ABD’den misilleme gecikmedi 5 gecelik sessizlik bitti! İran füzeleri ateşledi, ABD'den misilleme gecikmedi

23:21
Fed’in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
Fed'in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
23:00
Fenerbahçe Polonya’da turladı İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
Fenerbahçe Polonya'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
22:54
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı’nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
22:01
Kulisler yine yangın yeri Gelecek Partisi’ni kapatan Davutoğlu ile ilgili “AK Parti“ iddiası
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili "AK Parti" iddiası
21:34
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını
19:58
Master Chef’in ustaları Eren Kaşıkçı’ya duygu dolu sözlerle veda etti
Master Chef'in ustaları Eren Kaşıkçı'ya duygu dolu sözlerle veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 02:22:17. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Turu Geçti, İsmail Kartal Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.