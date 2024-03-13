Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ile Joshua King antrenmana katılmazken, Leonardo Bonucci takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

13.03.2024 18:57  Güncelleme: 18:58
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ile Joshua King katılmadı.

Ağrıları nedeniyle takımdan ayrı kalan ve idman öncesinde MR'ı çekilen Leonardo Bonucci, takımla çalışmalara başladı. Sakatlığını atlatan Rodrigo Becao ise takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Koordinasyon ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA

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