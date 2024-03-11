Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, antrenmanlarla hazırlıklarına başladı. Trendyol Süper Lig'deki maçta ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla antrenmana başladı.

11.03.2024 15:03  Güncelleme: 15:04
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 14 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Pendikspor ile dün oynanan maça 11'de başlayan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertiler, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: AA

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