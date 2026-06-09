Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun kadroya dahil edildiği duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesinde Brezilyalı pasör Fernando Gil Kreling, milli libero Beytullah Hatipoğlu ve milli pasör Muhammed Kaya, transfer edildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Voleybol Takımı'na 3 Yeni Transfer - Son Dakika
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