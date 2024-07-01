Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Günün ikinci antrenmanı taktiksel çalışmalar ve dayanıklılık koşularıyla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde kamp yapacak. - İSTANBUL