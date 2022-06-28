Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri 'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Hücum organizasyonları ve gol vuruşu çalışmaları ile devam eden günün ikinci antrenmanı, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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