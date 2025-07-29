Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın sözleşmesi feshedildi. Oyuncu, Dinamo Zagreb'e imza atacak.
Sportske Novosti'de yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği Miha Zajc'ın sözleşmesi feshedildi. Miha Zajc'ın sıradaki durağının Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb olacağı kaydedildi.
2018-19 sezonunun ara transfer döneminde transfer edilen Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 121 maçta 20 gol 7 asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı - Son Dakika
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