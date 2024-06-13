Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu: İnşallah bu yıl kupalarla taraftarlarımızı çok mutlu edeceğiz

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmalarının ardından taraftarlara teşekkür ederek, "İnşallah bu yıl kupalarla taraftarlarımızı çok mutlu edeceğiz" dedi.

Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında A. Efes'i 80-72 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seriyi 3-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın ardından oyuncuları tebrik eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, şampiyonluk coşkusunu takımla birlikte yaşadı. Komsuoğlu, daha sonra duygularını basın mensuplarıyla paylaştı. 9 Haziran'da yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden göreve gelmelerinin ardından kupayla başladıklarını belirten Komsuoğlu, "Süper Lig'de şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz, Türkiye Kupası'nı aldık, bir tek Final-Four'u alamadık. Onu da seneye alacağız, bugünden taraftarlarımıza sözünü veriyorum. İnşallah seneye yarıştığımız tüm kupaları alacağız. Takımımızdan çok memnunuz, takımımıza saygı duyuyoruz. Taraftarlarımız bugün harikaydı. Taraftarlarımız sayesinde bu kupaları alabiliyoruz. Buradan tek özrü kızıma gönderiyorum. Kızımın mezuniyet günüydü, gidemedim. Fenerbahçe aşkı her şeyin önüne geçiyor. En azından ona kupayı götüreceğim. İnşallah çok güzel günler gelecek. Seçimlerden sonra kupayla başladık, inşallah bu yıl kupalarla taraftarlarımızı çok mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hocamız Fenerbahçe'ye değer kattı"

Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile ilgili de konuşan Sertaç Komsuoğlu, "Hocamızı çok seviyoruz. Fenerbahçe'ye değer kattı. Burada teknik heyetimiz, oyuncularımız, ofis çalışanlarımız tam bir takım çalışması içerisinde bunu başardılar. İnanılmaz bir kimyamız var. Bu kimya inşallah bize seneye Final-Four'u getirecek. Fenerbahçe'de bu yılı kapattık, şimdi gelecek senenin hedeflerine bakacağız" diye konuştu. - İSTANBUL