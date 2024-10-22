Fenerbahçe, Zenit ile Özel Maç Yapacak

Spor

Fenerbahçe, kasım ayında liglere verilecek milli arada Rus temsilcisi Zenit ile özel maçta karşı karşıya geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe, liglere verilecek milli arada Zenit ile özel maçta karşılaşacağını açıkladı. 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Maçın bilet satışları ve yayınlanacağı mecra ile ilgili resmi bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı aktarıldı. - İSTANBUL