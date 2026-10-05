Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı

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Fenerbahçe\'de N\'Golo Kante rüzgarı
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Fenerbahçe'nin Turan Tovuz'u 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında 35 yaşındaki N'Golo Kante, performansı ve attığı golle dikkat çekti.

Milli maç arasında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile karşılaşan ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe’de, Fransız yıldız N’Golo Kante sergilediği futbolla ön plana çıktı.

SAHADA BASMADIK YER BIRAKMADI

Hazırlık karşılaşmasında gösterdiği hırslı oyun ve attığı golle dikkatleri üzerine çeken 35 yaşındaki tecrübeli orta saha, sahanın en etkili isimlerinden biri oldu. Karşılaşma boyunca yüksek temposuyla orta sahada sorumluluk üstlenen Kante, hem savunma direncini artırdı hem de takımın liderliğini üstlendi. Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal’ın da deneyimli oyuncuyu sergilediği performanstan ötürü özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZ İSMİ

Gerek yükselen formu gerekse alternatif oyuncuların performansındaki eksiklikler, Kante’yi sarı-lacivertli ekibin kilit isimlerinden biri haline getirdi.

N'Golo KanteFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı - Son Dakika
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