Fenerbahçeli Arda Okan Kurtulan, Adana Demirspor'da - Son Dakika
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Fenerbahçeli Arda Okan Kurtulan, Adana Demirspor'da

14.07.2022 18:52
Fenerbahçeli Arda Okan Kurtulan, Adana Demirspor'da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor transfere devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor transfere devam ediyor. Fenerbahçe'den Arda Okan Kurtulan Adana Demirspor ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Genç futbolcu Adana Demirspor kampına katılacak.

20 yaşındaki futbolcu Arda Okan Kurtulan Makedonya Milli Takımı'nda forma giyiyor. Sol kanat mevkisinde oynayan Arda, Erokspor altyapısından Fenerbahçe'ye gelmiş a takıma kadar yükselmişti. Mavi-lacivertliler transferi sosyal medya hesabından "Hoş geldin Arda Okan Kurtulan" mesajı ile yayınladı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli Arda Okan Kurtulan, Adana Demirspor'da - Son Dakika

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