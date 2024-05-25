Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu! Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı

Spor

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci, Trendyol Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile oynanacak olan şampiyonluk maçı öncesinde sürpriz bir karar aldı.

EMEKLİ OLDU

Tecrübeli stoper, sezon sonunda futbolu bırakıyor. Sarı lacivertli kulüp, İtalyan oyuncunun İstanbulspor maçı sonrasında emekliliğe ayrılacağını duyurdu.

"KARİYERİMİ KUPAYLA BİTİRMEK İSTİYORUM"

37 yaşında futbolculuk kariyerini noktalama kararı alan Leonardo Bonucci, "Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi yarın son savaşımızı vereceğiz. Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve yarın şampiyon olmak için bir şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Devre arasında takıma katılan Leonardo Bonucci,4'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta forma giydi. Bonucci, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.