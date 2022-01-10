Fenerbahçeliler Milyoner'in peşini bırakmıyor! O soru için mahkemeye gidiliyor

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında Galatasaray- Fenerbahçe rekabetinin konu edildiği bir soru tartışma yarattı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada "Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" sorusu yöneltildi.

Doğru cevabın "Fenerbahçe" olduğu şıklar arasında ise Aydınspor, Fenerbahçe, MTK Budapeşte, Pendikspor yer aldı.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, programın ardından yaptığı açıklamada konunun yargıya taşınacağını duyurdu. Açıklamada, "ATV isimli televizyon kanalında yayınlanan bir yarışma programında kulübümüzün isminin "alaycı ve aşağılayıcı" bir tavırda kullanıldığı tespit edilmiş olup; ilgili kanal ve program hakkında 6112 Sayılı Kanun'un 8.maddesi uyarınca RTÜK nezdinde ivedilikle şikayette bulunulacaktır" denildi.