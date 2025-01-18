Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor - Son Dakika
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Spor

Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

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Fenomen Avukat Erkan Yalçın, Hayrettin'in Kaos Show programında özel hayatına dair şok bir itirafta bulundu. Yalçın, 'Bana bir tane futbolcu sürekli her gece yazıyor. 4 büyük takımdan biri. Türk ve çok ünlü birisi' dedi. Bu açıklamalarıyla gündem olan Yalçın, konuyla ilgili daha fazla detay vermedi. Bu durum sosyal medyada geniş yankı buldu ve futbolcunun kim olduğu merak konusu oldu.

18.01.2025 10:55  Güncelleme: 11:07
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Fenomen Avukat Erkan Yalçın Hayrettin'in Kaos Show programına konuk oldu. Programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Erkan Yalçın "Bana bir tane futbolcu sürekli her gece yazıyor. 4 büyük takımdan biri. Türk ve çok ünlü birisi" dedi. O anlar programa damga vurdu.

"BANA LOVEBOMBİNG YAPIYOR"

Hayrettin "Ne, nasıl?" diyerek inanamadı ve yeniden sordu. Sözlerine "O bana lovebombing yapıyor" diye devam eden Erkan Yalçın "4 büyük takımdan biri. Türk ve çok ünlü birisi" dedi. Yalçın, "Genelde de gece yazıyor. İnsan gündüz yazar. Günaydın yazsa cevap vereceğim" şeklinde konuştu.

GÜNDEM OLDU

Programdaki bu anlar kısa sürede gündem olurken ünlü futbolcunun kim olabileceği de merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada, "Kim acaba?" gibi yorumlar yapıldı.

Fenomen Avukat Erkan Yalçın\'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Hayrettin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • ferhat eser:
    4 büyük derken hamsiyle 5sarayıda saymış herhalde aslanım türkiyede 2 büyük var biri BEŞİKTAŞ diğeri FENERBAHÇE gerisi sadece taklittir 225 125 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    sikesaraydan bı futbolcu net utanmaz ahlaksızlık herşey onlarda 114 67 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    kesin kerem demirbay topu dur çünkü adı ustunde geysaray 66 66 Yanıtla
  • Maksut Aksin:
    yalan söylüyor aşağılık insan 54 7 Yanıtla
  • OMAR DAYI:
    şeytan insanların şeklini değiştireceğini ve Allah'a isyan ettireceğini iddianetmişti sanırım başarılı oluyor. 57 2 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Kişilerin reklam uğruna bir camiaya iftira atması ya da zan altında bulunması önlenmeli. Savcılık ifadeye çağırıp bu söylediklerini ispat etmesi istenmeli.. @adaletbakanlığı 52 0 Yanıtla
  • abdullah kara:
    iğrençsiniz 48 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Sana kim yazsın lan! Hep dikkat çekmek için... 40 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    boş işler memuru 33 3 Yanıtla
  • Erdinç Şimşek:
    Biri seslendiriyo sandım 19 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor - Son Dakika
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