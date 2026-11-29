Estudiantes'te forma giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Libertadores Kupası finalinde Palmeiras ile oynadıkları maçın ardından futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

LİBERTADORES FİNALİ SON MAÇI OLDU

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Fernando Muslera, yeşil sahalara veda etti. Estudiantes'te oynayan deneyimli file bekçisi, Libertadores Kupası finalindeki Palmeiras müsabakasıyla son maçına çıktı. Palmeiras, 52. dakikada Ramon Sosa'nın kaydettiği golle kupanın sahibi olurken, Estudiantes kalesini koruyan Muslera karşılaşma sonrası futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Kariyerindeki son maçına çıktığını söyleyen Fernando Muslera, herkese teşekkür etti.

Fernando Muslera kariyerinde Racing Club Montevideo, Nacional de Football, Lazio, Galatasaray ve Estudiantes'te forma giydi. Uruguay Milli Takımı formasını 137 kez giyen Muslera, 2011 yılında Copa America şampiyonluğu yaşadı.

GALATASARAY'DA 19 KUPA KAZANDI

Lazio'dan 2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 551 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Muslera, sarı-kırmızılılardaki 14 sezonluk kariyerinde 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 19 kez kupa sevinci yaşadı.

GALATASARAY'DAN VEDA MESAJI

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından efsane kalecileri Muslera için şu paylaşımı yaptı:

"Bazı isimler vardır; gösterdikleri performanslarla, kazandıkları kupalarla değil, temsil ettikleri değerlerle de tarihe geçer. Nando, sen Galatasaray tarihinin en büyük kalecilerinden biri olmanın çok ötesinde, bu büyük ailenin unutulmaz bir parçası oldun. Birlikte birçok kupa, zafer ve şampiyonluk kazandık. Sayısız kez kalemizi gole kapattın, nice zaferde başrol oynadın. Kaptanlığınla, karakterinle, aidiyetinle ve kulübümüze olan sevginle milyonların kalbinde yer ettin. Bir kaleciden çok daha fazlası oldun. Nice çocuğun hayallerine, nice taraftarın en güzel anılarına ortak oldun. Bu formayla yazdığın tarih, yaptığın kurtarışlar ve yaşattığın mutluluklar asla unutulmayacak. Sana sonsuz teşekkürler, Florya'nın son kaptanı. Futboldan sonraki yaşantında sana mutluluklar diliyoruz."