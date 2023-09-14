Tamam mı devam mı? Galatasaray'da Muslera için karar verildi

Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. 36 yaşındaki eldiven, sarı-kırmızılılarla olan serüvenini 1 yıl daha uzatabilir.

2024 YILINDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Galatasaray'ın her şampiyonlukta performansıyla başı çeken Fernando Muslera'yı bırakmaya niyeti yok. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor.

465 MAÇA ÇIKTI

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 465 maça çıktı. 35 yaşındaki kaleci bu karşılaşmalarda kalesinde 494 gol görürken 167 maçta da gole izin vermedi.