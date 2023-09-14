Tamam mı devam mı? Galatasaray'da Muslera için karar verildi - Son Dakika

Tamam mı devam mı? Galatasaray'da Muslera için karar verildi

Son Güncelleme: 14.09.2023 08:55

Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2024'te bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor.

Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. 36 yaşındaki eldiven, sarı-kırmızılılarla olan serüvenini 1 yıl daha uzatabilir.

2024 YILINDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Galatasaray'ın her şampiyonlukta performansıyla başı çeken Fernando Muslera'yı bırakmaya niyeti yok. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor.

465 MAÇA ÇIKTI

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 465 maça çıktı. 35 yaşındaki kaleci bu karşılaşmalarda kalesinde 494 gol görürken 167 maçta da gole izin vermedi.

Bir dönem kapanıyor mu? Galatasaray'da Muslera için karar verildi

Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tamam mı devam mı? Galatasaray'da Muslera için karar verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tamam mı devam mı? Galatasaray'da Muslera için karar verildi - Son Dakika
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