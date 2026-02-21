2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak erkekler halfpipe kategorisinde ABD'li Alex Ferreira, altın madalya aldı.
İtalya'daki organizasyonun 14. gününde serbest stil kayak erkekler halfpipe müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Alex Ferreira, son hakkında elde ettiği 93,75 puanla altın madalya kazanarak kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.
Estonyalı Henry Sildaru, 93 puanla gümüş, Kanadalı Brendan Mackay ise 91 puanla bronz madalyaya ulaştı.
Son Dakika › Spor › Ferreira, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?