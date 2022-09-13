Fethiyespor 3 puan peşinde
13.09.2022 11:26
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda İskenderunspor'a 2-1 mağlup olarak 3 haftayı 3 puanla geçen Fethiyespor, yarın evinde Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda İskenderunspor'a 2-1 mağlup olarak 3 haftayı 3 puanla geçen Fethiyespor, yarın evinde Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek.
Fethiye İlçe Stadı'nda Alper Oran'ın görev yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Teknik direktör Mesut Toros, hafta sonunda aldıkları yenilgiyi telafi edeceklerini belirterek, "Kazanıp yeniden üst sıralara tırmanacağız" diye konuştu.Fethiye'de Nurettin sakatlanarak sezon kapatmıştı.
- Fethiye
Kaynak: DHA
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