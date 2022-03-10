Fethiyespor amansız takipte - Son Dakika
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Fethiyespor amansız takipte

10.03.2022 11:50
Fethiyespor amansız takipte

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Ceyhanspor'u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren 56 puanlı Fethiyespor, 1 puan önünde yer alan lider Esenler Erokspor'un hata yapıp takılmasını bekliyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Ceyhanspor'u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren 56 puanlı Fethiyespor, 1 puan önünde yer alan lider Esenler Erokspor'un hata yapıp takılmasını bekliyor.

Ligde uzun süre rakibinin 9 puan önünde zirvede yer aldıktan sonra art arda şok yenilgilerle 2'nci sıraya gerileyen lacivert-beyazlı ekip, pazar günü 35 puanlı 11'inci sıradaki Büyükçekmece Tepecikspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor ise deplasmanda 3'üncü basamakta yer alan 50 puanlı Orduspor 1967 ile karşılaşacak. Son 8 maçta rakibini geride bırakarak şampiyon olmayı hedefleyen Fethiyespor, sezon sonu olası puan eşitliği durumunda ikili averajda üstün olması nedeniyle kupayı alan taraf olacak.


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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm TFF 3. Lig: Fethiyespor: 4 Ceyhanspor: 0 TFF 3. Lig: Fethiyespor: 4 Ceyhanspor: 0

Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Esenler, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fethiyespor amansız takipte - Son Dakika


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