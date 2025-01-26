2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor'a 1-0 yenilen Fethiyespor, sahasında Beykoz Anadolu ile 1-1 berabere kaldı. Fethiyespor müsabakanın 22'nci dakikasında Muhammet Enes'le 1-0 öne geçti. Fethiyespor, 44'üncü dakikada Serdar Ümit'in kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı. İlk yarı 1-0 Fethiyespor'un üstünlüğü ile sonuçlanırken, konuk Beykoz Anadolu 58'inci dakikada Hamza'nın golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım hanesine 1'er puanı yazdırdı.
Son Dakika › Spor › Fethiyespor, Beykoz Anadolu ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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