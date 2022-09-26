Fethiyespor evinde geçit vermedi - Son Dakika
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Fethiyespor evinde geçit vermedi

26.09.2022 11:23
Fethiyespor evinde geçit vermedi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 yenen Fethiyespor evinde rakiplerine geçit vermedi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 yenen Fethiyespor evinde rakiplerine geçit vermedi. Grup'ta oynadığı 3 deplasman maçında da puansız ayrılan Fethiyespor, taraftarının önünde ise 3'te 3 yaparak yarışa tutundu. Bu sezon Silahtaroğlu Vanspor'u 1-0 yenen ardından Diyarbekirspor engelini 3-1'lik skorla aşan Ege ekibi, son olarak da Etimesgut Belediyespor müsabakasını kazanmasını bildi. Fethiyesporlu futbolcular ve teknik heyet, Etimesgut galibiyeti sonrası soyunma odasında çapraz bağları koparak sezonu erken kapatan Nurettin'in formasını açtı. İç sahada 9 puan toplayan Fethiyespor'un teknik direktörü Mesut Toros, deplasmanlarda da kazanmaları gerektiğini belirterek, "Dış sahadaki performansımız iç açıcı değil ancak bunu da aşacağız" dedi. Fethiyespor bu hafta GMG Kastamonuspor'a konuk olacak.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor evinde geçit vermedi - Son Dakika

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