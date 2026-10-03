Fethiyespor evindeki üçüncü maçta da kazanamadı, Karacabey Belediyespor'a 0-1 yenildi - Son Dakika
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Fethiyespor evindeki üçüncü maçta da kazanamadı, Karacabey Belediyespor'a 0-1 yenildi

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Fethiyespor evindeki üçüncü maçta da kazanamadı, Karacabey Belediyespor\'a 0-1 yenildi
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde Karacabey Belediyespor'a 0-1 yenildi. Maçın tek golünü 64'üncü dakikada Arda Yumurtacı atarken, Fethiyesporlu İrfan Akgün 77'nci dakikada kırmızı kart gördü; Fethiyespor 5 haftada 4 puanda kaldı, Karacabey puanını 7 yaptı.

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta ilk galibiyetini geçen hafta Serikspor'u deplasmanda yenerek alan Fethiyespor evinde Karacabey Belediyespor'a mağlup olmaktan kurtulamadı: 0-1.

Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 64'üncü dakikada konuk ekipten Arda Yumurtacı attı. Fethiyesporlu İrfan Akgün 77'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ligde seri yakalama fırsatını tepip bu sezon evinde çıktığı üçüncü maçta da galibiyet hasretini sürdüren Fethiyespor 5 haftada 4 puanda kaldı. Karacabey ise puanını 7 yaptı.

Kaynak: DHA
FethiyesporKaracabeyFutbolSporSon Dakika

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