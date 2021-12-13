Fethiyespor farkı açıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır zirveye kurulan Fethiyespor, deplasmanda Edirnespor'u da 1-0 yenerken, devrenin son haftası öncesi rakipleriyle farkı açtı. İlk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen Muğla temsilcisi, 16 maçta 13 galibiyetle 40 puana ulaşırken, devrenin son haftası öncesi en yakın takipçileriyle arasındaki farkı 9 puana çıkardı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde emin adımlarla şampiyonluğa koşan Fethiye, sezonun ilk yarısını 19 Aralık Pazar günü Belediye Derincespor'u ağırlayarak noktalayacak.
Kaynak: DHA
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