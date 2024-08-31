Fethiyespor, Kastamonuspor maçına hazır

Spor

FETHİYE,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor 2024-2025 sezonun ilk haftasında yarın evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Burak Demirkıran görev yapacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, "Kapalı tribünümüz için yıkım kararı alındı. Taraftarımızın desteğini olabildiğince hissedeceğiz. Takımımız tam kadro hazır, sadece 1 futbolcumuzun durumu belirsiz" diye konuştu.