Fethiyespor kayıplarda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda zirve yarışı veren Kocaelispor'la girdiği gol düellosunu 4-3 kaybeden Fethiyespor'un galibiyet özlemi 3 haftaya yükseldi.
Son 3 maçından 2 yenilgi, 1 beraberlikle ayrılan lacivert-beyazlılar, dış sahadaki kötü gidişini sürdürdü. Fethiye temsilcisi bu sezon deplasmanda çıktığı 5 karşılaşmada 4 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Grupta 2 basamak düşerek 14'üncü sıraya gerileyen Fethiyespor'un düşme hattıyla arasındaki puan farkı 4'ten 3'e düştü.Fethiyespor, bu hafta evinde Kırşehir FSK'yı yenerek moral bulmayı hedefliyor.
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