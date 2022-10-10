Fethiyespor kayıplarda - Son Dakika
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Fethiyespor kayıplarda

10.10.2022 11:50
Fethiyespor kayıplarda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda zirve yarışı veren Kocaelispor'la girdiği gol düellosunu 4-3 kaybeden Fethiyespor'un galibiyet özlemi 3 haftaya yükseldi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda zirve yarışı veren Kocaelispor'la girdiği gol düellosunu 4-3 kaybeden Fethiyespor'un galibiyet özlemi 3 haftaya yükseldi.

Son 3 maçından 2 yenilgi, 1 beraberlikle ayrılan lacivert-beyazlılar, dış sahadaki kötü gidişini sürdürdü. Fethiye temsilcisi bu sezon deplasmanda çıktığı 5 karşılaşmada 4 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Grupta 2 basamak düşerek 14'üncü sıraya gerileyen Fethiyespor'un düşme hattıyla arasındaki puan farkı 4'ten 3'e düştü.Fethiyespor, bu hafta evinde Kırşehir FSK'yı yenerek moral bulmayı hedefliyor.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor kayıplarda - Son Dakika

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