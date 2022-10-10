TFF Başkanı Büyükekşi'den 'VAR sistemi kaldırılacak' iddiası hakkında net açıklama: İptal edilmesi için 1-2 kulüp değil de tüm kulüplerin talebi gerek

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fethiyespor kayıplarda - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.