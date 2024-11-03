Fethiyespor Mağlup Oldu - Son Dakika
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Fethiyespor Mağlup Oldu

Fethiyespor Mağlup Oldu

Fethiyespor, 2. Lig Beyaz Grup'ta Sarıyer'e 1-0 yenildi. Golü Serdar Cansu attı.

03.11.2024 18:40
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Fethiyespor, konuk ettiği Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Muhammet Taha Onat, Enes Biroğlu, Biret Binbir

Fethiyespor: Arda Akbulut, Şahan Akyüz, Umut Mert Toy (Ali Ceylan dk. 84), Ahmet Dereli, Samed Hakan Kılınç, Özcan Yaşar (Mehmet Kaan dk. 59), Çağan Kayra Erciyas, Berkay Değirmencioğlu, Muhammed Enes Erdem (Canberk Ömer dk. 86), Berat Satır (Cihan Kazan dk. 84), Emre Bekir

Sarıyer: Aykut Özer, Serdar Cansu, Çağlayan Menderes, Musa Şahindere (Hüseyin Öztürk dk. 46), Batuhan Yayıkcı, Mehmet Taş (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 46), Emirhan Aydoğan, Hakan Yavuz, Sertaç Çam, Onur Eriş (Mertcan dk. 82), Kemal Rüzgar

Goller: Serdar Cansu (dk. 80) (Sarıyer)

Sarı kart: Hüseyin Öztürk (Sarıyer) - MUĞLA

Kaynak: İHA

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