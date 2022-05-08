Fethiyespor'un gözü Play-Off'ta - Son Dakika
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Fethiyespor'un gözü Play-Off'ta

08.05.2022 11:07
Fethiyespor'un gözü Play-Off'ta

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluğu Esenler Erokspor'a kaptırıp normal sezonu Belediye Derincespor deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle 66 puanla ikinci sırada tamamlayan Fethiyespor, 2'nci Lig hedefi için Play-Off'a odaklandı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluğu Esenler Erokspor'a kaptırıp normal sezonu Belediye Derincespor deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle 66 puanla ikinci sırada tamamlayan Fethiyespor, 2'nci Lig hedefi için Play-Off'a odaklandı.

Play-Off yarı finalinde grubu 60 puanla 5'inci sırada bitiren Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor ile eşleşen Fethiyespor, rakibiyle ilk maçını 12 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da deplasmanda; rövanşı ise 17 Mayıs Salı saat 20.00'de evinde oynayacak. Muğla temsilcisi, rakibine üstünlük sağlaması durumunda tarafsız sahadaki finalde İçel İdman Yurdu- Orduspor 1967 eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig için karşılaşacak.Fethiyespor, normal sezonda ilk yarıda deplasmanda 4-0 yendiği Ofspor'a ikinci yarıdaki rövanşta 3-2 yenilmişti.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Play Off, Esenler, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fethiyespor'un gözü Play-Off'ta - Son Dakika


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