Feyzullah Aktürk Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Feyzullah Aktürk Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Feyzullah Aktürk Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda Feyzullah, Slovakya'dan Boris Makoev'i 8-0 mağlup ederek 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

18.02.2024 20:31
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.

Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: AA

Slovakya, Romanya, Spor, Güncel, Son Dakika

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