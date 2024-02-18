Feyzullah Aktürk, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Feyzullah Aktürk, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Feyzullah Aktürk, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Türk güreşçi Feyzullah Aktürk, Slovak rakibi Boris Makoev'i 8-0 yenerek altın madalya kazandı. İstanbul'da düzenlenen şampiyonada Türkiye adına büyük bir başarı elde edildi.

18.02.2024 20:32  Güncelleme: 20:35
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Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Feyzullah Aktürk, Slovak rakibi Boris Makoev'i 8-0 yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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