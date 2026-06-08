Varşova'da düzenlenen Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 3x3 Dünya Kupası 2026'da kadınlarda finalde Avustralya'yı 21-20 mağlup eden ABD ve erkeklerde finalde Almanya'yı 20-15 mağlup eden Letonya şampiyonluğa ulaştı.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 3x3 Dünya Kupası 2026, Varşova'da düzenlendi. Letonya, tarihinde ilk kez FIBA 3x3 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanarak; Olimpiyat altını (Tokyo 2020), FIBA 3x3 Avrupa Kupası (2017) ve FIBA 3x3 Dünya Kupası (2026) kazanan ilk takım oldu. Letonya daha önce 2020'de FIBA 3x3 Dünya Turu şampiyonluğunu da müzesine götürmüştü. Kadınlarda ise ABD, FIBA 3x3 Dünya Kupası'ndaki dördüncü şampiyonluğunu kazandı. Daha önce 2012, 2014 ve 2023'te kupayı kazanan ABD, 2026'da da zirveye çıktı.
Erkekler sıralaması
1. Letonya
2. Almanya
3. Sırbistan
4. Fransa
5. Litvanya
6. Hollanda
7. Avusturya
8. Amerika Birleşik Devletleri
9. Çekya
10. Yeni Zelanda
11. Madagaskar
12. Belçika
13. Brezilya
14. İspanya
15. Moğolistan
16. Porto Riko
17. Çin
18. Polonya
19. Avustralya
20. Japonya
Kadınlar sıralaması
1. Amerika Birleşik Devletleri
2. Avustralya
3. Hollanda
4. Azerbaycan
5. Almanya
6. Ukrayna
7. Macaristan
8. Fransa
9. Letonya
10. Çin
11. Litvanya
12. Çekya
13. İspanya
14. Kanada
15. Japonya
16. Polonya
17. Filipinler
18. Moğolistan
19. İtalya
20. Madagaskar - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › FIBA 3x3 Dünya Kupası 2026: Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika
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