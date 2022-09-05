FIBA'dan TBF'nin itirazına ret - Son Dakika
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FIBA'dan TBF'nin itirazına ret

05.09.2022 23:15
FIBA'dan TBF'nin itirazına ret

FIBA, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, Gürcistan'a 88-83 yenildiği 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3'üncü maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti.

FIBA, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, Gürcistan'a 88-83 yenildiği 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3'üncü maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, dün Gürcistan'a ikinci uzatma sonunda 88-83'lük skorla mağlup oldu. Tiflis Arena'da oynanan karşılaşmada başlayan gerginlik maç sonrası koridorlara taşınmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından TBF, FIBA'ya mücadelenin 22 saniye eksik oynatıldığı iddiasıyla itirazda bulundu. TBF ayrıca, müsabaka sonrasında koridorlarda yaşanan kavganın ise araştırılmasını talep etti.Konu ile ilgili FIBA'dan yapılan açıklamada, TBF'nin 22 saniyelik eksik oynama itirazının reddedildiği, koridorlarda yaşanan kavganın da araştırıldığı bildirildi.


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Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Belçika Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Belçika FIBA, Türkiye'nin kural hatası itirazını reddetti FIBA, Türkiye'nin kural hatası itirazını reddetti
Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA'dan TBF'nin itirazına ret - Son Dakika

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SON DAKİKA: FIBA'dan TBF'nin itirazına ret - Son Dakika
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