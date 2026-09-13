FIBA'dan Tokyo 2030 sözü, kadın basketbolunda art arda maçlar bitecek

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, kadın basketbolunun dünya genelinde çok hızlı büyüdüğünü ve 2028 Olimpiyat Oyunları ile daha yüksek seviyeye çıkabileceğini söyledi.

Zagklis, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın son gününde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turnuvanın hem rekabet seviyesi hem de gördüğü ilgi açısından kadın basketbolunun gelişimini ortaya koyduğunu belirten Andreas Zagklis, takım sayısının yeniden 16'ya çıkarılmasının temel amaçlarından birinin daha fazla ülkeye en üst seviyede mücadele etme fırsatı vermek olduğunu kaydetti.

"Bilet satış rekorları kırıldı"

2026 Dünya Kupası'na gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Zagklis, organizasyonda seyirci rekorunun kırıldığını kaydetti.

Alman sporseverlerin turnuvayı sahiplenmesini "olağanüstü" olarak nitelendiren Yunan basketbol adamı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu turnuva şimdiden bilet satış rekorlarını kırdı. Nihai rakamları bu akşam açıklayacağız ancak bir önceki Dünya Kupası'nın seyirci rekorunu önemli ölçüde geride bıraktık. Şu anda 210 binin üzerindeyiz ve bu akşam toplam seyirci sayısı 230 binin üzerine çıkacak. Ortalama salon seyircisi açısından bunun şimdiye kadar en yüksek seviyedeki organizasyon olduğuna inanıyoruz. Biletlerin yüzde 90'dan fazlası organizasyon başlamadan yaklaşık 3 ay önce satılmıştı. Bu arada dijital alanda da önemli bir büyüme yaşandı. Maç sayısını artırmamamıza rağmen sosyal medyada dört kattan fazla büyüme ve yaklaşık 2 milyar gösterim elde ettik."

"Popülerlik çok hızlı yükseliyor"

Kadın basketbolunun ulaştığı noktayı geçmiş organizasyonlarla karşılaştıran Andreas Zagklis, Berlin'deki seyirci rakamlarının Olimpiyat Oyunları'yla kıyaslanabileceğini aktardı.

Maç başına ortalama seyirci sayısına dikkati çeken Zagklis, "Popülerlik çok hızlı yükseliyor. Bunun nedenlerinden biri sahadaki kalite. Ancak geçmişte de iyi basketbol oynanıyordu. Artık organizatörler olarak daha fazla dikkat gösteriyoruz ve başkalarının da daha fazla dikkat göstermesi için yatırım yapıyoruz. 2019'daki FIBA Kongresi'ne giderken yalnızca 'kadın basketbolu' demedik, 'basketbolda kadınlar' dedik. Daha fazla kadın hakem, antrenör ve oyuncu istedik. Bunu sistematik şekilde ele aldık ve üye federasyonlarımız da bunun planlarının bir parçası olmak zorunda olduğunu anladı. Kadın basketboluna yatırım yapmazsanız FIBA'dan daha az finansman alırsınız, FIBA içerisinde daha az temsil edilirsiniz ve ülkenizin uluslararası alanda daha az fırsatı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo 2030'da art arda maçlara son verilecek

Turnuvadaki yoğun maç programı nedeniyle oyunculardan gelen geri bildirimleri de değerlendiren Andreas Zagklis, 2030 Dünya Kupası'nda fikstür konusunda önemli bir değişikliğe gidileceğini vurguladı.

Sydney'de düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve finalin üst üste oynandığını hatırlatan FIBA Genel Sekreteri, şu görüşleri paylaştı:

"Oyunculardan gelen mesaj çok açıktı: 'Bunu bir daha yapamayız.' Biz de bir sonraki Dünya Kupası'nda bunun tekrarlanmayacağını söyledik ve burada aynı şekilde olmadı. Sydney'de finale kadar giden takımların 5 kez art arda günlerde maç oynadığı durum vardı. Burada üç kez oldu. Bunun 2030'da Tokyo'da tekrarlanmayacağını teyit edebilirim. Play-in oynayıp oradan bir üst tura çıkan bir takım dışında art arda günlerde maç olmayacak. Grup aşamasını aynı formatta oynayıp grubunu kazanan, ardından çeyrek final, yarı final ve finale çıkan bir takım iki gün üst üste sahaya çıkmayacak. Bu yalnızca görüşülmüş bir konu değil; Tokyo 2030'daki ev sahiplerimizle üzerinde anlaşılmış ve imzalanmış durumda. Oyuncularımıza verdiğimiz ve yerine getireceğimiz bir taahhüt."

Japonya'nın başkenti Tokyo'da organize edilecek 2030 Dünya Kupası'nın kasım ayının son haftası ile aralık ayının ilk haftasında düzenleneceğini aktaran Zagklis, bu takvim değişikliğinin oyunculara karşılaşmalar arasında daha fazla dinlenme süresi sağlanması açısından önemli olduğunu belirtti.

Los Angeles 2028 beklentisi

Kadın basketbolunun önümüzdeki dönemde büyümesini sürdüreceğine inandığını aktaran Andreas Zagklis, şunları kaydetti:

"Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Olimpiyat Oyunları'nda kadın oyuncularımızın popülerlik açısından erkek oyuncularımızın birçoğuyla aynı hatta daha yüksek seviyede olabileceğine inanıyorum. Bu hiç kimseye yönelik bir eleştiri değil. Bu, oyunun kolektif şekilde büyümesinin sonucu. Basketbolu bugün olduğu kadar küresel hale getiren hem erkek hem kadın oyuncularımızla gurur duyuyoruz."