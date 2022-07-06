FIBA Kadınlar Euroleague'de 3 Türk takımı mücadele edecek - Son Dakika
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FIBA Kadınlar Euroleague'de 3 Türk takımı mücadele edecek

06.07.2022 15:09
FIBA Kadınlar Euroleague'de 3 Türk takımı mücadele edecek

FIBA Kadınlar Euroleague'de yeni sezonda yer alacak kulüpler ile eleme turlarında mücadele edecek takımlar belli oldu.

FIBA Kadınlar Euroleague'de yeni sezonda yer alacak kulüpler ile eleme turlarında mücadele edecek takımlar belli oldu. Türkiye'den Fenerbahçe ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi normal sezonda yer alacak olup, Botaş elemelerde mücadele edecek.

Kadınlar Euroleague 2022-2023 sezonuna toplam 22 kulüp kayıt olurken, bunlardan 13'ü, ulusal federasyon sıralamasını dikkate alan kriterlere göre doğrudan normal sezonda yer aldı. Normal sezon için kalan üç yer, her biri üç kulüpten oluşan üç eleme turnuvasının tamamlanmasının ardından sahiplerini bulacak. FIBA Avrupa, ayrıca hem normal sezon grupları hem de eleme turnuvaları için kura çekiminin 15 Temmuz Cuma günü Almanya'nın Münih kentinde yapılacağını duyurdu.

Üç Eleme turnuvasının her birinin kazananı Kadınlar EuroLeague normal sezonuna katılma hakkı kazanırken, 2 ve 3'üncü olan kulüpler, ilgili konferanslarında Kadınlar EuroCup normal sezonunda otomatik olarak yerleşecektir.

Her üç eleme turnuvasının da 11-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Normal sezona katılacak takımlar şöyle:

Fenerbahçe (TÜRKİYE)

Tango Bourges Basket (Fransa)

Perfumerias Avenida (İspanya)

Sopron Basket (Macaristan)

Beretta Famila Schio (İtalya)

ZVVZ USK Praha (Çekya)

BC Polkowice (Polonya)

Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika)

TTT Riga (Letonya)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (TÜRKİYE)

Basket Landes (Fransa)

Valencia BC (İspanya)

KSC Szekszard (Macaristan)

Elemelerde mücadele edecek takımlar ise şunlar:

Botaş (TÜRKİYE)

Villeneuve d'Ascq-LM (Fransa)

Spar Girona (İspanya)

DVTK Hun-Therm Miskolc (Macaristan)

Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

ACS Sepsi-SIC (Romanya)

Olympiakos SFP (Yunanistan)

Elizur Landco Ramla (İsrail)

KKZ Crvena Zvezda (Sırbistan)

(İHA)

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Türk takımlarının FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak Türk takımlarının FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak
Kaynak: İHA

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