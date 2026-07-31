FIFA, 211 Federasyona 20 Milyon Dolar Destek Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FIFA, 211 Federasyona 20 Milyon Dolar Destek Verecek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA, FIFA Forward Enterprise ile 2027-2030 dönemi için her federasyona 20 milyon Dolar dağıtacak.

FIFA, FIFA Forward Enterprise projesiyle oluşturulacak fonun üye olan 211 federasyonla paylaşılacağı ve her bir federasyona 2027-2030 dönemi için 20 milyon Dolar verileceğini açıkladı.

FIFA, son günlerde gündemde olan 'FIFA Forward Enterprise' (FFE) planıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. FFE'nin kurulma önerisiyle ilgili konfederasyonlardan gelen geri bildirimleri dinlediklerini belirten FIFA, endişelere saygı duyduklarını ve istişareye açık olduklarını ifade etti.

FFE'nin amacının, FIFA'ya üye federasyonların futbolun ticari fırsatlarından yararlanmalarını sağlamak ve bunu yaparken de futbolun ruhuna zarar vermeyi istemedikleri belirtildi.

FIFA açıklamasında, kimsenin futbolu satmadığını ve bunun da kabul edilebilecek bir şey olmadığını vurguladı.

Öneriye göre oluşturulacak fon 211 federasyonla paylaşılacak ve her bir üye önümüzdeki 4 yıllık dönemde (2027-2030) bu fondan 20 milyon Dolar alacak. Ayrıca her üye federasyona tek seferlik 20 milyon Dolarlık ek gelişim fonu verilecek.

FIFA öte yandan üye federasyonların çoğunluğunun desteği olmadan FFE'nin kurulamayacağı ve mevcut düzenle devam edileceğini açıkladı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA, 211 Federasyona 20 Milyon Dolar Destek Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
Sirkeci’de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada Sirkeci'de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada
İstanbullular dikkat Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi Parti kapatmaya yeni kriter MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter

13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
12:39
Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam
Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam!
12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
10:56
Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı
Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 13:20:27. #7.12#
SON DAKİKA: FIFA, 211 Federasyona 20 Milyon Dolar Destek Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.