FIFA, Süper Lig takımına süresiz, diğer takımlara ise üçer dönem transfer yasağı koydu

FIFA, 1 Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirdi.
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Bak, 'Türkiye son 22 yılda spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye spor ülkesi olma yolunda' dedi.
FIFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı. Süper Lig'de Kayserispor'a süresiz; Adana Demirspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Konyaspor'a ise 3 dönem transfer yasağı getirildi. Öte yandan Birinci Lig takımlarından Eyüpspor'a da 3 dönem transfer yasağı uygulandı.
Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların formalarını giyen eski Milli oyuncu Ersen Martin, aort damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. 44 yaşındaki futbolcu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu kayaklı koşu olimpik takım ve milli takım seçme yarışmaları, 22-25 Mart tarihlerinde Erzurum'da Kandilli Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Yarışmalara birçok sporcu katılacak.
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