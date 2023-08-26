Messi'yi tebrik etmek için sahaya giren eşi Antonella, başka futbolcuya sarıldı - Son Dakika

Messi'yi tebrik etmek için sahaya giren eşi Antonella, başka futbolcuya sarıldı

Son Güncelleme: 26.08.2023 21:06

Yıldız futbolcu Messi'nin eşi Antonella, maç sonunda sahaya girerek eşini tebrik etmek istedi. Ancak yanlışlıkla Jordi Alba'ya sarılan Antonella, durumu son anda fark etti. Bu komik anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu.

Inter Miami'ye transfer olan Messi'nin eşi Antonella kocasını tebrik etmek için sahaya girdi. Antonella, Jordi Alba'yı Messi sandı ve yanlışlıkla Jordi Alba'ya sarıldı.

İLGİNÇ BİR OLAY YAŞANDI

Amerika'da da gollerine devam eden ve maçlara tüm aile üyeleriyle birlikte giden Messi'nin son karşılaşmada başına ilginç bir olay geldi.

YANLIŞLIKLA JORDI ALBA'YA SARILDI

Yıldız futbolcu Messi'nin eşi Antonella, kazanılan maç sonrası eşini tebrik etmek için sahaya girdi. Uzaktan gelen Jordi Alba'yı Messi sanan Antonella, sarılmaya çalıştı. Durumu son anda fark eden Antonella'nın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'yi tebrik etmek için sahaya giren eşi Antonella, başka futbolcuya sarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Messi'yi tebrik etmek için sahaya giren eşi Antonella, başka futbolcuya sarıldı - Son Dakika
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