Filenin şimşekleri evinde ilk galibiyetini aldı

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig'de temkincisi Bilecik Belediyespor, Sakarya Gelişimspor'u 3-2 mağlup ederek, evinde ilk galibiyeti aldı.

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig'de temkincisi Bilecik Belediyespor, Sakarya Gelişimspor'u 3-2 mağlup ederek, evinde ilk galibiyeti aldı. İstasyon Spor Salonu'nda Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 4'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında Bilecik Belediyespor, Sakarya Gelişimspor'u 3-2 mağlup ederek 8 puana yükseldi. Maça iyi başlayan deplasman ekibi Sakarya Gelişimspor ilk seti 17-25 kazandı. İkinci sette taraftar desteğini alan Bilecik Belediyespor 25-20 seti kazanarak durumu 1-1'e getirdi. 3'üncü seti de 25-19 skorla kazanan Bilecik Belediyespor son seti 25-25 verdi. Bu skorla setler 2-2'ye gelirken, son seti 15-8 kazanan Bilecik Belediyespor müsabakayı 3-2 kazandı. Evinde ilk galibiyeti alan Bilecik Belediyespor, 9 takımlı ligde 6'ıncı sıraya yükseldi. - BİLECİK

Son Dakika

Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor

Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı

Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!

Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun

Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı

Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar

Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!