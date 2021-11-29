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Filenin şimşekleri evinde ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

Filenin şimşekleri evinde ilk galibiyetini aldı

29.11.2021 12:03
Filenin şimşekleri evinde ilk galibiyetini aldı

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig'de temkincisi Bilecik Belediyespor, Sakarya Gelişimspor'u 3-2 mağlup ederek, evinde ilk galibiyeti aldı.

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig'de temkincisi Bilecik Belediyespor, Sakarya Gelişimspor'u 3-2 mağlup ederek, evinde ilk galibiyeti aldı.

İstasyon Spor Salonu'nda Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 4'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında Bilecik Belediyespor, Sakarya Gelişimspor'u 3-2 mağlup ederek 8 puana yükseldi. Maça iyi başlayan deplasman ekibi Sakarya Gelişimspor ilk seti 17-25 kazandı. İkinci sette taraftar desteğini alan Bilecik Belediyespor 25-20 seti kazanarak durumu 1-1'e getirdi. 3'üncü seti de 25-19 skorla kazanan Bilecik Belediyespor son seti 25-25 verdi. Bu skorla setler 2-2'ye gelirken, son seti 15-8 kazanan Bilecik Belediyespor müsabakayı 3-2 kazandı. Evinde ilk galibiyeti alan Bilecik Belediyespor, 9 takımlı ligde 6'ıncı sıraya yükseldi. - BİLECİK

Filenin şimşekleri evinde ilk galibiyetini aldı
Filenin şimşekleri evinde ilk galibiyetini aldı

voleybol, Türkiye, Sakarya, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Filenin şimşekleri evinde ilk galibiyetini aldı - Son Dakika Spor


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