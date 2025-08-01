Filenin Sultanları Antalya\'da Kamp Yapıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında kamp yapmak için Antalya'ya gitti.

Filenin Sultanları, 1-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sırbistan Milli Takımı ile üç hazırlık karşılaşması oynayacak.

Millilerin Antalya kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (K), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın