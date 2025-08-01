A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında kamp yapmak için Antalya'ya gitti.
Filenin Sultanları, 1-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sırbistan Milli Takımı ile üç hazırlık karşılaşması oynayacak.
Millilerin Antalya kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (K), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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