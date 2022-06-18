FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu.
Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Nilson Nelson Spor Salonu'nda Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, rakibine 25-19, 15-25, 20-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerin ardından 3-2 yenildi.
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabı ilk maçında da ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü maçında Almanya ile karşılaşacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları, Sırbistan'a yenildi - Son Dakika