Finlandiya Rallisi'nde Beşincilik - Son Dakika
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Finlandiya Rallisi'nde Beşincilik

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Castrol Ford Team Türkiye, Junior WRC'de Finlandiya Rallisi'ni beşinci sırada tamamladı.

Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (Junior WRC) dördüncü ayağı Finlandiya Rallisi'nde beşincilik elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) kapsamında bu yıl 75'inci kez düzenlenen Finlandiya Rallisi'nde mücadele eden Ali Türkkan-Bilge Ayan ikilisi, ilk iki gün boyunca sergiledikleri performansla rallinin liderliğini sürdürdü.

Yarışın ikinci gününde lider konumdayken yol dışına çıkan ekip, önemli ölçüde zaman kaybederek genel klasmanda geriye düştü. Buna rağmen yarıştan kopmayan Türkkan ve Ayan, kaybettikleri zamanı ve şampiyona puanlarını mümkün olduğunca telafi edebilmek için rallinin kalan etaplarında yüksek bir tempoyla yarıştı.

Junior WRC'de her etap galibiyetinin bir şampiyona puanı kazandırdığı sistemde, Castrol Ford Team Türkiye ekibi art arda elde ettiği etap birincilikleriyle rallinin en fazla etap kazanan ekibi oldu ve genel klasmanda yarışı beşinci sırada tamamladı. Ekip, kazandığı etaplardan topladıkları bonus puanlarla şampiyonluk mücadelesinin içinde yer aldı.

Ali Türkkan'a, Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir önceki ayağı Akropolis Rallisi'nde yaşanan kazanın ardından tedavi süreci devam eden co-pilotu Oytun Albayrak yerine Bilge Ayan eşlik etti. İkili, ilk kez birlikte yarıştı.

Finlandiya Rallisi'nin ardından Junior WRC şampiyonasında ikinci sıradaki yerini koruyan Ali Türkkan için şampiyonluk mücadelesi, sezonun son yarışı Şili Rallisi'ne taşındı. 10-13 Eylül'de gerçekleşecek sezon finalinin ardından şampiyon pilot belli olacak.

Sonuçtan çok daha güçlü bir yarış ortaya koyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı, Finlandiya'da sonuç tablosunun gösterdiğinden çok daha güçlü bir yarış ortaya koyduklarını belirtti.

Bostancı, yarışta ilk iki gün boyunca galibiyet için çok güçlü bir konumda olduklarına değinerek, "İkinci gün lider durumdayken yaşadığımız yol dışına çıkma, bize önemli ölçüde zaman kaybettirdi. Ancak sonrasında Ali ve Bilge'nin verdiği reaksiyon, bizim için yarışın en değerli taraflarından biri oldu." ifadelerini kullandı.

Junior WRC'de her etap galibiyetinin bir puan anlamına geldiğine ve bu nedenle kaybettikleri puanları mümkün olduğunca geri kazanabilmek için son ana kadar çok yüksek bir tempoda yarıştıklarına dikkati çeken Bostancı, şunları kaydetti:

"Finlandiya'nın en fazla etap kazanan ekibi olduk. Beşincilik, elbette Finlandiya'ya gelirken hedeflediğimiz sonuç değildi, ancak böylesine zorlu bir yarışın ardından şampiyonluk mücadelesini son yarışa taşıyor olmak, bizim için çok önemli. Sezon başından bu yana hedefimiz çok net. Ülkemize ralli branşındaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırmak. Şimdi önümüzde tek bir yarış kaldı. Şili'de şampiyonluk için son etaba kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Kaynak: AA

İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Finlandiya Rallisi'nde Beşincilik - Son Dakika

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