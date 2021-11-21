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Fiorentina, Milan'ın Serie A'daki yenilmezliğine son verdi - Son Dakika

Fiorentina, Milan'ın Serie A'daki yenilmezliğine son verdi

21.11.2021 01:20
Fiorentina, Milan'ın Serie A'daki yenilmezliğine son verdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Fiorentina, sahasında ağırladığı Milan'ı 4-3 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Fiorentina, sahasında ağırladığı Milan'ı 4-3 yendi.

Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadelede ligin iddialı ekiplerinden Fiorentina, şampiyonluk mücadelesi veren Milan'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, 15. dakikada Alfred Duncan ile 1-0 öne geçerken, devre bitmeden 45+1. dakikada Riccardo Saponara ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı, Fiorentina'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının 60. dakikasında Dusan Vlahovic, "Mor menekşeler" olarak anılan ev sahibi takım adına farkı 3'e çıkardı: 3-0.

Bu golden 2 dakika sonra Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic, skoru 3-1 yapan golü attı.

67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İbrahimovic, farkı 1'e indiren gole imzasını koydu: 3-2.

85. dakikada Fiorentina'nın golcüsü Vlahovic, bir gol daha atarak, skoru 4-2'ye getirdi.

Mücadelenin son anlarında 90+6. dakikada Fiorentina'da Lorenzo Venuti kendi kalesine attığı golle müsabakanın skorunu tayin etti: 4-3.

Fiorentina, Milan'ı 4-3 mağlup ederek, konuk takıma bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı. Mor-menekşeler, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti ve 6. basamağa çıktı. Kırmızı-siyahlılar ise haftayı puansız kapatarak, 32 puanla 2. sırada kaldı.

Bu arada, OptaPaolo isimli sosyal medya hesabının haberine göre, İbrahimovic, bu karşılaşmada attığı 2 golle ilginç rekorların da sahibi oldu.

İbrahimovic, Serie A'da 2 gol ve üzerinde atan en yaşlı oyuncu unvanını alırken, aynı zamanda 2000'li yıllarda 5 büyük Avrupa liginde bir maçta 2 gol ve üzerinde atan 40 yaşındaki ilk oyuncu oldu.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fiorentina, Milan'ın Serie A'daki yenilmezliğine son verdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fiorentina, Milan'ın Serie A'daki yenilmezliğine son verdi - Son Dakika
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